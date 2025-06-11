Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтматову в «Рух Ордо»

В социальных сетях Кыргызстана набирает популярность трогательное видео, на котором маленькая девочка аккуратно протирает памятник великому писателю Чингизу Айтматову в мемориальном комплексе «Рух Ордо» на Иссык-Куле. Она использует обычную влажную салфетку и с заботой чистит бронзовую скульптуру.

Пользователи соцсетей отмечают искренность и трогательность поступка ребенка, который показывает пример настоящего уважения к культурному наследию страны. Многие комментаторы пишут, что видео напоминает о важности воспитания в молодом поколении чувства гордости и любви к национальным героям.

В комплексе «Рух Ордо», который является символом духовного единства народа Кыргызстана, памятник Айтматову занимает особое место.