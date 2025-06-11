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Общество

Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН

Миллионы людей не могут иметь столько детей, сколько им хотелось бы, и причина этого — не отказ от родительства, а экономические и социальные барьеры. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

На основе академических исследований и данных опроса ЮНФПА, проведенного в 14 странах, где проживает более трети населения планеты, авторы доклада пришли к выводу: каждый пятый человек в мире считает, что не сможет иметь столько детей, сколько хочет.

Среди ключевых причин, которые называли респонденты, — высокая стоимость воспитания детей, нестабильность в сфере труда, нехватка доступного жилья, беспокойство о будущем мира и отсутствие подходящего партнера.

Авторы доклада предостерегают государства от упрощенных или тем более принудительных мер по увеличению рождаемости, таких как единовременные выплаты при рождении детей или введение целевых показателей фертильности. Подобные подходы, как правило, неэффективны и могут нарушать права человека, отмечает Служба новостей ООН.

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Вместо этого ЮНФПА призывает правительства расширить возможности людей, в том числе за счет инвестиций в доступное жилье, создание достойных рабочих мест, введение достойно оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и предоставление полного спектра услуг в сфере репродуктивного здоровья.

Кроме того, ЮНФПА подчеркивает необходимость устранения всех форм гендерного неравенства, препятствующего принятию свободных решений в семье. Это, например, трудовые нормы, вытесняющие женщин с работы, отсутствие гибкого оплачиваемого отпуска для мужчин и стигматизация вовлеченного отцовства, нехватка доступных услуг по уходу за детьми, ограничения в области репродуктивных прав, включая доступ к абортам и лечению бесплодия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332268/
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