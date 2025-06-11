Хорошая новость от водолазов МЧС: мусора на дне Иссык-Куля стало меньше

На Иссык-Куле водолазы МЧС продолжают подводные очистительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, специалистам приходится опускаться на глубину до 40 метров, чтобы извлечь выброшенный людьми мусор.

Отмечается, что такие работы проводятся непрерывно с 2023-го.

В МЧС добавили, что есть приятная новость — количество мусора, лежащего на дне озера, уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Водолазы также в круглосуточном режиме принимают участие в борьбе с браконьерством, извлекая рыболовные сети.

С начала работ по очистке озера в 2023-м водолазы достали 41 тысячу 650 килограммов различного мусора и 340 тысяч 200 метров сетей, которые наносят непоправимый вред флоре и фауне Иссык-Куля.