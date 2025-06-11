11:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Биоэтанол для Кыргызстана: путь к энергетической независимости

Фото из интернета. Омурбек Текебаев

В 2020 году в Кыргызстане был принят Закон «О биоэтаноле», открывший возможность для производства экологически чистого топлива из сельскохозяйственного сырья — прежде всего, из картофеля и зерновых культур. Однако с момента его принятия прошло уже несколько лет, а потенциал закона до сих пор не реализован. Между тем вызовы, которые стоят перед страной, делают внедрение биоэтанола не просто целесообразным, но стратегически необходимым шагом.

Импортозамещение: энергетическая независимость как приоритет

Кыргызстан практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Даже незначительное колебание цен или сбои в логистике могут нанести ущерб экономике и внутреннему рынку. Поэтому частичная замена бензина биоэтанолом, производимым внутри страны, — это выход, возможность, которую нужно максимально использовать на пути к энергетической независимости.

Мировая практика подтверждает технологическую и экономическую реализуемость этого пути. В разных странах применяются различные стандарты содержания биоэтанола в топливе:

  • в Германии, Франции и других странах ЕС — до 10 процентов (E10);
  • в США — до 15 процентов (E15);
  • в Бразилии, где биоэтанол стал основой топливной политики, — до 80–85 процентов (E85).

Таким образом, добавление биоэтанола в бензин в объеме от 5 процентов (E5) до 10 процентов (E10) на первом этапе с поэтапным увеличением до 20 процентов (E20) в будущем — это не только возможно, но и целесообразно для Кыргызстана с учетом структуры экономики, аграрного потенциала и необходимости экологической модернизации.

По мере внедрения этих стандартов вероятно:

  • сокращение импорта бензина от 10 до 20 процентов;
  • создание внутреннего возобновляемого ресурса;
  • снижение зависимости от внешних поставок.

Экология: право на чистый воздух

По данным международных экологических агентств, Бишкек входит в пятерку самых загрязненных городов мира.

Это связано с:

  • высоким уровнем автомобильных выбросов;
  • использованием угля в частном отоплении;
  • погодными условиями, способствующими застою воздуха.

Опыт европейских стран, особенно Германии, демонстрирует, что добавление биоэтанола в бензин на уровне до 10 процентов (E10) дает ощутимые результаты:

  • снижение выбросов твердых частиц (PM2.5 и PM10) — до 10 процентов;
  • снижение выбросов углеводородов (THC) — до 21,9 процента;
  • снижение выбросов угарного газа (CO) — до 3 процентов;
  • снижение уровня токсичных и канцерогенных соединений (включая бензол) — до 32 процента.

Таким образом, применение биоэтанола в бензине — это не абстрактная экология, а реальный вклад в оздоровление атмосферы, снижение уровня заболеваемости дыхательных путей, защита уязвимых групп населения и повышение общего качества жизни в городах.

Сельское хозяйство: опора на регионы

Иссык-Кульская и Нарынская области традиционно специализируются на выращивании картофеля. В условиях высокогорья, короткого вегетационного периода и ограниченного набора культур картофель остается основной, а зачастую и единственной товарной продукцией.

Но вот парадокс: несмотря на объемы производства, фермеры ежегодно сталкиваются с падением цен, отсутствием сбыта и перерастанием продукции в убыток. Тысячи тонн картофеля портятся или продаются ниже себестоимости. Это ведет к разорению сельских хозяйств и миграции из регионов.

Решением может стать создание устойчивого рынка сбыта на базе внутренней переработки в биоэтанол.

 Строительство такого завода в городе Балыкчи могло бы обеспечить гарантированный спрос на картофель с перспективой расширения посевных площадей, увеличения доходов фермеров и занятости в горных районах.

При этом часть этанола может производиться и из зерновых, создавая диверсифицированную сырьевую базу и поддержку фермеров и в других регионах страны.

Партнерство с Германией: технология, эксплуатация, обучение

Кыргызстану не нужно изобретать все с нуля. В Германии и других странах ЕС существует развитая индустрия проектирования и эксплуатации биоэтанольных производств. Уже сегодня есть немало немецких компаний, обладающих полным циклом компетенций: от проектирования завода до ввода в эксплуатацию и управления системой на начальном этапе.

Эти компании могут:

  • разработать и построить завод под ключ с учетом условий Кыргызстана;
  • обеспечить поставку и монтаж оборудования, соответствующего европейским экологическим и технологическим стандартам;
  • организовать эксплуатацию в течение первых лет с участием собственного персонала;
  • внедрить систему смешивания биоэтанола с импортируемым бензином в пропорции E5 или E10;
  • обучить местный персонал и передать управление на локальный уровень по мере становления отрасли.

Такой подход позволяет избежать ошибок, минимизировать риски, и главное — обеспечить надежный запуск новой отрасли на международном уровне качества.

Правовая основа: Закон «О биоэтаноле» как инструмент будущего

Принятый в 2020 году Закон Кыргызской Республики «О биоэтаноле» предусматривает:

  • использование биоэтанола в составе топливных смесей;
  • налоговые послабления для производителей;
  • государственное регулирование стандартов и качества продукции.

Этот закон создает правовую платформу, но для его реализации необходимо:

  • внедрение технических стандартов E5 и E10 на начальном этапе с перспективой перехода к E20;
  • освобождение биоэтанола от акцизов и НДС при использовании в топливе;
  • государственная программа поддержки строительства перерабатывающих мощностей;
  • разработка механизмов долгосрочных контрактов с фермерами.

Таким образом, закон — это не формальность, а инструмент развития целой отрасли, который необходимо активировать.

Стратегический эффект: тройная выгода

Проект внедрения биоэтанола в Кыргызстане обеспечивает синергетический эффект на трех уровнях:

1. Экономика и энергетика:

  • снижение зависимости от импорта топлива;
  • стимулирование внутреннего производства и инвестиций;
  • стабилизация цен на нефтепродукты.

2. Экология и здоровье:

  • снижение уровня загрязнения воздуха;
  • улучшение экологической обстановки в городах;
  • снижение заболеваемости уязвимых групп населения.

3. Сельское хозяйство и регионы:

  • гарантированный сбыт продукции фермеров;
  • повышение доходов и занятости в горных районах;
  • укрепление социальной стабильности и продовольственной безопасности.

Иными словами, биоэтанол - это не просто добавка к бензину. Это символ нового подхода к управлению страной: когда энергетика — это поддержка сельского хозяйства, экология — это экономическая целесообразность, а закон — это реальный механизм изменения к лучшему.

Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332222/
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Президент освободил Авазбека Атаханова от должности посла в Пакистане
На работу в Великобританию в 2025 году намерены выехать 17 тысяч граждан КР
В Куала-Лумпуре может появиться улица в честь Чингиза Айтматова
МИД КР вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве
В Нидерландах открылся музей с фотографиями солдат ВОВ из Центральной Азии
Владимир Путин назначил посла России в США
Посол Кыргызстана в США встретился с представителем Госдепа
Миграционные и санкционные вопросы обсудили в МИД Кыргызстана с послом США
За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
Посол США готов искать решение для исключения компаний КР из санкционного списка
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Ошский рынок: от&nbsp;советского базара до&nbsp;современного торгового комплекса Ошский рынок: от советского базара до современного торгового комплекса
Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в&nbsp;Оше Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в Оше
Бизнес
Услуги Госстраховой организации в&nbsp;MegaPay: больше возможностей и&nbsp;комфорта Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
11 июня, среда
11:11
Депутат жалуется, что протокольные поручения Жогорку Кенеша не исполняются Депутат жалуется, что протокольные поручения Жогорку Ке...
11:03
В посольстве Кыргызстана в Москве открыта онлайн-запись для граждан
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
10:58
В Казахстане пройдет второй саммит «ЦА — Китай»
10:49
Для слепых и слабовидящих детей Кыргызстана передали технику со шрифтом Брайля