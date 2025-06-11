Биоэтанол для Кыргызстана: путь к энергетической независимости

В 2020 году в Кыргызстане был принят Закон «О биоэтаноле», открывший возможность для производства экологически чистого топлива из сельскохозяйственного сырья — прежде всего, из картофеля и зерновых культур. Однако с момента его принятия прошло уже несколько лет, а потенциал закона до сих пор не реализован. Между тем вызовы, которые стоят перед страной, делают внедрение биоэтанола не просто целесообразным, но стратегически необходимым шагом.

Импортозамещение: энергетическая независимость как приоритет

Кыргызстан практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Даже незначительное колебание цен или сбои в логистике могут нанести ущерб экономике и внутреннему рынку. Поэтому частичная замена бензина биоэтанолом, производимым внутри страны, — это выход, возможность, которую нужно максимально использовать на пути к энергетической независимости.

Мировая практика подтверждает технологическую и экономическую реализуемость этого пути. В разных странах применяются различные стандарты содержания биоэтанола в топливе:

в Германии, Франции и других странах ЕС — до 10 процентов (E10);

в США — до 15 процентов (E15);

в Бразилии, где биоэтанол стал основой топливной политики, — до 80–85 процентов (E85).

Таким образом, добавление биоэтанола в бензин в объеме от 5 процентов (E5) до 10 процентов (E10) на первом этапе с поэтапным увеличением до 20 процентов (E20) в будущем — это не только возможно, но и целесообразно для Кыргызстана с учетом структуры экономики, аграрного потенциала и необходимости экологической модернизации.

По мере внедрения этих стандартов вероятно:

сокращение импорта бензина от 10 до 20 процентов;

создание внутреннего возобновляемого ресурса;

снижение зависимости от внешних поставок.

Экология: право на чистый воздух

По данным международных экологических агентств, Бишкек входит в пятерку самых загрязненных городов мира.

Это связано с:

высоким уровнем автомобильных выбросов;

использованием угля в частном отоплении;

погодными условиями, способствующими застою воздуха.

Опыт европейских стран, особенно Германии, демонстрирует, что добавление биоэтанола в бензин на уровне до 10 процентов (E10) дает ощутимые результаты:

снижение выбросов твердых частиц (PM2.5 и PM10) — до 10 процентов;

снижение выбросов углеводородов (THC) — до 21,9 процента;

снижение выбросов угарного газа (CO) — до 3 процентов;

снижение уровня токсичных и канцерогенных соединений (включая бензол) — до 32 процента.

Таким образом, применение биоэтанола в бензине — это не абстрактная экология, а реальный вклад в оздоровление атмосферы, снижение уровня заболеваемости дыхательных путей, защита уязвимых групп населения и повышение общего качества жизни в городах.

Сельское хозяйство: опора на регионы

Иссык-Кульская и Нарынская области традиционно специализируются на выращивании картофеля. В условиях высокогорья, короткого вегетационного периода и ограниченного набора культур картофель остается основной, а зачастую и единственной товарной продукцией.

Но вот парадокс: несмотря на объемы производства, фермеры ежегодно сталкиваются с падением цен, отсутствием сбыта и перерастанием продукции в убыток. Тысячи тонн картофеля портятся или продаются ниже себестоимости. Это ведет к разорению сельских хозяйств и миграции из регионов.

Решением может стать создание устойчивого рынка сбыта на базе внутренней переработки в биоэтанол.

Строительство такого завода в городе Балыкчи могло бы обеспечить гарантированный спрос на картофель с перспективой расширения посевных площадей, увеличения доходов фермеров и занятости в горных районах.

При этом часть этанола может производиться и из зерновых, создавая диверсифицированную сырьевую базу и поддержку фермеров и в других регионах страны.

Партнерство с Германией: технология, эксплуатация, обучение

Кыргызстану не нужно изобретать все с нуля. В Германии и других странах ЕС существует развитая индустрия проектирования и эксплуатации биоэтанольных производств. Уже сегодня есть немало немецких компаний, обладающих полным циклом компетенций: от проектирования завода до ввода в эксплуатацию и управления системой на начальном этапе.

Эти компании могут:

разработать и построить завод под ключ с учетом условий Кыргызстана;

обеспечить поставку и монтаж оборудования, соответствующего европейским экологическим и технологическим стандартам;

организовать эксплуатацию в течение первых лет с участием собственного персонала;

внедрить систему смешивания биоэтанола с импортируемым бензином в пропорции E5 или E10;

обучить местный персонал и передать управление на локальный уровень по мере становления отрасли.

Такой подход позволяет избежать ошибок, минимизировать риски, и главное — обеспечить надежный запуск новой отрасли на международном уровне качества.

Правовая основа: Закон «О биоэтаноле» как инструмент будущего

использование биоэтанола в составе топливных смесей;

налоговые послабления для производителей;

государственное регулирование стандартов и качества продукции.

Принятый в 2020 году Закон Кыргызской Республики «О биоэтаноле» предусматривает:

Этот закон создает правовую платформу, но для его реализации необходимо:

внедрение технических стандартов E5 и E10 на начальном этапе с перспективой перехода к E20;

освобождение биоэтанола от акцизов и НДС при использовании в топливе;

государственная программа поддержки строительства перерабатывающих мощностей;

разработка механизмов долгосрочных контрактов с фермерами.

Таким образом, закон — это не формальность, а инструмент развития целой отрасли, который необходимо активировать.

Стратегический эффект: тройная выгода

Проект внедрения биоэтанола в Кыргызстане обеспечивает синергетический эффект на трех уровнях:

1. Экономика и энергетика:

снижение зависимости от импорта топлива;

стимулирование внутреннего производства и инвестиций;

стабилизация цен на нефтепродукты.

2. Экология и здоровье:

снижение уровня загрязнения воздуха;

улучшение экологической обстановки в городах;

снижение заболеваемости уязвимых групп населения.

3. Сельское хозяйство и регионы:

гарантированный сбыт продукции фермеров;

повышение доходов и занятости в горных районах;

укрепление социальной стабильности и продовольственной безопасности.

Иными словами, биоэтанол - это не просто добавка к бензину. Это символ нового подхода к управлению страной: когда энергетика — это поддержка сельского хозяйства, экология — это экономическая целесообразность, а закон — это реальный механизм изменения к лучшему.

Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев.