Северное море нагрелось до рекордного уровня. Об этом пишет DW.

По данным издания, средняя температура воды в нем минувшей весной составила 8,7 градуса по Цельсию, что на 0,9 градуса выше среднего показателя за период с 1997 по 2021 год. Это стало еще одним признаком продолжающегося изменения климата.

«Почти все Северное море было как минимум на 0,5 градуса теплее обычного на поверхности», — рассказал глава отдела проблем морского климата Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH) Тим Крушке.

Максимальное отклонение было в восточной части моря, у берегов Дании и Норвегии, где рост составил до двух градусов. Однако и температура воды у немецких берегов Северного моря была значительно выше долгосрочного среднего значения — на 0,8-1,5 градуса.

Ранее в BSH сообщили, что для Балтийского моря 2024 год стал вторым самым теплым почти за 30 лет наблюдений.