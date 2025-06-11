В Бишкеке 11 июня облачно. Температура воздуха ожидается +30 градусов.
У кого намечается той
Саидбек Зулпуев
Родился 11 июня 1968 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Люди, которые меняли мир
Умерла Токтогон Алтыбасарова
Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.
Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.
Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.
Скончалась 11 июня 2015 года.
Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.
Умер поэт Эрнис Турсунов
Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».