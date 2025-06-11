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У кого намечается той

Саидбек Зулпуев

Родился 11 июня 1968 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.

Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.

Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».

Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.