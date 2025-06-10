Цифровизацию здравоохранения и защиту прав медиков обсудили эксперты СНГ.

Экспертный совет по здравоохранению при Межпарламентской ассамблее Содружества провел заседание в Санкт-Петербурге, посвященное развитию цифровой медицины и совершенствованию доказательной базы в здравоохранении, уточнили в пресс-службе Исполкома СНГ.

«Массовое внедрение цифровых технологий позволяет точнее диагностировать и лечить болезни», — отметил руководитель секретариата совета Ассамблеи Дмитрий Кобицкий.

Заместитель директора департамента Исполкома СНГ Халмурат Рашидов добавил, что, несмотря на технические и финансовые сложности, цифровизация остается приоритетным направлением для стран Содружества.