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Общество

Футбольный матч Кыргызстан — ОАЭ. Центральные улицы Бишкека перекроют для авто

Во время матча между сборными Кыргызстана и ОАЭ в рамках третьего раунда отборочных игр чемпионата мира по футболу 2026 года, в центре Бишкека ограничат движение для транспорта. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

С 17.00 до 23.00 улицу Тоголока Молдо перекроют для проезда авто с проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Улицу Фрунзе перекроют от улицы Исанова до улицы Панфилова. 

Патрульная служба милиции просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к таким мерам и заранее планировать свой маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332182/
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