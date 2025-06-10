Во время матча между сборными Кыргызстана и ОАЭ в рамках третьего раунда отборочных игр чемпионата мира по футболу 2026 года, в центре Бишкека ограничат движение для транспорта. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

С 17.00 до 23.00 улицу Тоголока Молдо перекроют для проезда авто с проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Улицу Фрунзе перекроют от улицы Исанова до улицы Панфилова.

Патрульная служба милиции просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к таким мерам и заранее планировать свой маршрут.