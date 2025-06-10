11 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Таласская область
-
9.00-17.00 — села Арал, Козучак, Кара Кол (кошары), Покровка, город Талас (улицы Оторбаева, Кирова), села Жаны-Жер, Жоон-Тобо, Кара-Сай, Кызыл Октябрь;
16.00-19.00 — села Бакай-Ата, Наматбек.
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Коенкозова № 86/Б, Гоголя, Айтбаева, Киевская, Ворошилова), поселок городского типа Пристань, села Жолголот, Чельпек, Бурма-Суу, Ырдык, Конкино, Байзак, Кен-Суу, город Балыкчи (улица Аманбаева, старый рынок, улицы Океева, Тоголока Молдо), села Кол-Тор, Конур-Олон, Ананьево.
3Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Доболу;
- 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Запина, Акматалиева);
- 10.00-20.00 — село Кош-Добо;
- 9.00-18.00 — село Арал;
- 9.00-21.00 — села Доскулу, Кызарт (улицы Жаны Арык, Куйручук, Түгол-Сай, Таш-Добо, Чон-Добо, Лама).
4Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Октябрьское, Лебединовка, жилмассивы «Кырман», «Тунгуч», улица Ауэзова, дома № 22, № 5/2, восточная промзона, села Малиновка (улица Оро-Баши), Таш-Добо, Кой-Таш (улицы Проектируемая, Кул У.Кытай, Аблесова, Мурзалиева, Сегизбаева, Ракишев, Новая, Горная, Новостройка), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Аламединская, Сатыбекова, Стройка, Молдобекова, Байчечекей, Чункурчак);
- 9.00-19.00 — село Карла Маркса (улицы Октябрьская, Шопокова, Крупской, 22-го Партсьезда, Панфилова, Комсомольская, Молодежная, Пушкина, Молодая Гвардия, Звездная, Октябрьская, Веселая, Киевская, Озерное, жилмассив «44 га», улицы Садовая, Фрунзе, Бугу-Эне Багыш, Горького, контур № 578).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Калдык, Новониколаевка (улица Ленина вниз от улицы Центральной), Суусамыр, город Кара-Балта (улица 8 Марта);
- Кеминский РЭС;
- 9.00-17.00 — урочище Тарылган, кошара, села Каинды (улица Токонбаева), Кашкелен (улица Токтогула).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, дома ж/д № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, улицы Зеленая, Льва Толстого, Прудовая, Ломоносова, Полевая, Московского, Морозова, Кирпичная, Новостройка, Карла Маркса, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева), село Милянфан (улица Сушанло).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Московская, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Матросова, Юбилейная, Луговая, Калинина, Ленина, Горького), Спартак (улица Ленина, контора), Ак-Суу (улица
- Косыгина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Иманалиева, Осмоналы, Молдосан, переулок Западный), Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская), жилмассив «Тынчтык», села Жаны-Жер (улицы Лесная, Больничная), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная), Жаны-Жер (улицы Молодая Гвардия, Жданова, Больничная), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Тукбаш уулу Жумагул, Веселая), Сокулук (улицы Свердлова, Батаева);
- 9.00-18.00 — село Токбай;
- 14.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Мамеев, Заречная, Проектируемая, Билалы, Молдобай, Якупбаева, Жыламыш, Абакир, Свечникова, Ибрагимова, Жылжымышова, Кенжебек уулу Назар, Конок, Свечникова, Табышалиев, Кулова, дачи «Прогресс», «Монолит»);
- 9.30-17.00 — поселок Северный (улицы Калинина, Киргизская, Панфилова, Советская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Гагарина), Тельман (улица Айтымбет).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шамшы;
- 9.00-13.00 — город Токмак (улицы Пролетарская, Красная, Дубовицкого, Амбулаторная, Крапоткина, Жантаева, дома № 32, 35).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красный Восток (кошары), Токтоналиева (УМРК), Садовое (улицы Семеречко, Андропова).