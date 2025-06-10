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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Стало известно, когда в КР выдадут первые аттестаты о 12-летнем образовании

Первые аттестаты в рамках перехода на 12-летнее образование в Кыргызстане выдадут по итогам 2028/29 учебного года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева.

По ее словам, с нового, 2025/26 учебного года 5-е и 7-е классы перейдут на обучение по новым программам и учебникам.

«Программы будут интегрированными. К примеру, в 5-х классах будет материал 5-го и 6-го классов», — сказала Назира Дюшеева.

«В этом году мы делаем только один прыжок: так называемые нулевики, дети, прошедшие предшкольную подготовку, пойдут сразу во второй класс. Других прыжков не будет», — добавила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332172/
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