В Оше разработан проект по расширению улицы Курманджан Датки — на участке от улицы Навои до улицы Суюмбаева. Помимо расширения проезжей части, планируется улучшение всей дорожной инфраструктуры.

Проект подготовлен управлением по региональному градостроительству и архитектуре Ошской области.

Особое внимание привлекает дизайн будущей улицы: визуально эскизы реконструкции очень похожи на то, как в Бишкеке обновляется проспект Чингиза Айтматова. В частности, используются аналогичные современные уличные светильники, а общее оформление пространства выполнено в схожем стиле.

Предполагается, что обновленный участок улицы Курманджан Датки в южной столице станет не только удобнее для транспорта, но и заметно изменит облик центра города. Точные сроки начала строительных работ пока не называются.