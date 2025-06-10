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Общество

Камчыбек Ташиев вручил медучреждению оборудование на 16,5 миллиона сомов

Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения и ознакомился с его деятельностью.

После обращений врачей центра он вручил комплект медицинского оборудования «Эндоскоп» (SonoScape 550) стоимостью 16,5 миллиона сомов для отделения детской эндоскопии.

Данное оборудование позволит проводить исследования внутренних полостных органов и различные хирургические манипуляции, что облегчит работу медицинского персонала для хирургического вмешательства и лечения различных заболеваний детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332142/
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