Камчыбек Ташиев вручил медучреждению оборудование на 16,5 миллиона сомов

Заместитель председателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения и ознакомился с его деятельностью.

После обращений врачей центра он вручил комплект медицинского оборудования «Эндоскоп» (SonoScape 550) стоимостью 16,5 миллиона сомов для отделения детской эндоскопии.

Данное оборудование позволит проводить исследования внутренних полостных органов и различные хирургические манипуляции, что облегчит работу медицинского персонала для хирургического вмешательства и лечения различных заболеваний детей.