Автор популярного YouTube-канала «Редакция» снял фильм о Кыргызстане

Известный российский журналист и создатель популярного YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров снял большой фильм о Кыргызстане. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Завершили большую командировку в КР. Надеюсь, скоро ударно пополним нашу серию «Как в...», — написал журналист.

Отметим, ранее он также снял большие репортажи из других стран СНГ.

По словам Алексея Пивоварова, он со съемочной группой проехал от Оша до Иссык-Куля, пообщались с людьми, «а я для себя постарался ответить на вопрос, почему, пойдя в 90-е не той дорогой, что соседи по Центральной Азии, где были персоналистские режимы (Кыргызстан же выбрал дорогу революций и регулярных смен власти), страна в итоге все равно оказалась примерно в той же точке по уровню свобод и демократии, что и казавшиеся куда более авторитарными Казахстан и Узбекистан».

Журналист признался, что это «интересная тема, в том числе для рефлексии о том, куда ведут революции».

«Но, конечно, главное впечатление — это люди. Я на вылете забыл в такси кошелек, потому что перекладывал вещи и банально оставил его на сиденье. Узнал об этом в очереди на регистрацию, когда за мной прибежал таксист, который нашел кошелек и очень за меня переживал. В какой еще стране вы найдете таких отзывчивых и позитивных таксистов? Обязательно вернусь!» — сказал он.