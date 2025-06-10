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Общество

Кабмин передал Минстрою больше полномочий

Постановлением кабинета министров внесены изменения в ранее принятый документ, касающийся передачи отдельных полномочий по принятию нормативных правовых актов государственным и местным исполнительным органам. Об этом сообщила его пресс-служба.

В частности, расширены полномочия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Теперь ведомство уполномочено самостоятельно утверждать ряд ключевых нормативных документов в сфере градостроительства, архитектуры и строительства.

В новой редакции пункта 20 перечня указано, что Минстрой сможет утверждать порядок выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и реконструкцию объектов недвижимости, правила подключения к инженерным сетям, процедуры согласования проектной документации, проведения госэкспертизы, архитектурно-строительного надзора, классификацию объектов строительства и многое другое.

Кроме того, министерству переданы разработка и утверждение нормативно-технических документов, включая строительные нормы и правила, инструкции, методические рекомендации и технические условия, а также порядок использования зарубежных нормативов при проектировании и строительстве в Кыргызстане.

Документ вступает в силу 20 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332086/
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