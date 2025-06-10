В США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран

В Соединенных Штатах 9 июня вступили в силу полный запрет на въезд в страну гражданам 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи государств. Об этом сообщает DW.

Полный запрет введен в отношении граждан 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичный запрет введен для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. При этом сохраняются, например, визы с целью работы или воссоединения с родственниками-американцами.

В ограничениях предусмотрены исключения для лиц с постоянным видом на жительство в США («грин-карта»), лиц с двойным гражданством с паспортом из не затронутого запретом государства или «определенных членов семей американских граждан», отмечает агентство AFP.

На сайте Белого дома перечислены причины, по которым администрация ввела запрет. Среди них — «неадекватные процедуры проверок» в некоторых странах, высокий процент просрочки виз среди граждан, нехватка сотрудничества в обмене информацией, «значительное присутствие террористов или спонсируемый государством терроризм», а также отказ некоторых государств из списка принимать обратно своих депортируемых из США граждан.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил такой же запрет для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил Джо Байден. На сей раз Северная Корея и Сирия не попали ни под полный, ни под частичный запрет.

По словам Трампа, такая мера во время его первого срока стала «чрезвычайно успешной» и предотвратила теракты в Соединенных Штатах.

«Мы восстановим запрет на въезд и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну», — заявил он.