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Общество

Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону об аресте и отказе от мобильного телефона

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, в котором рассказал о своем аресте во Франции. Создатель Telegram признался, что до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют французские власти.

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют французские власти. Они говорят, что кто-то из пользователей Telegram занимался противоправной деятельностью, а я якобы сделал недостаточно, чтобы это предотвратить. Это все равно что арестовать Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление», — сказал Павел Дуров.

По его словам, Telegram регулярно тратит миллионы долларов на соблюдение правовых норм, мессенджер «полностью соблюдал закон».

Глава Telegram опроверг информацию о том, что французские власти просили у него ключи шифрования, и заявил, что таких ключей не существует. Он также поделился подробностями содержания во французской тюрьме.

«После задержания меня четыре дня продержали в одиночной камере без окон и постельного белья. Кажется, для меня сделали исключение по питанию. Я мог делать 200 отжиманий и 200 приседаний утром и потом повторять подходы. Доступа в спортзал у меня не было», — рассказал Павел Дуров.

Он также признался, что не пользуется мобильным телефоном из соображений безопасности и чтобы не отвлекаться.

Создатель одного из самых популярных мессенджеров заметил, что гаджет он использует два раза в неделю, чтобы протестировать новые функции приложения. В остальное время предпочитает ноутбук и планшет из соображений цифровой безопасности.

«Я не ношу его с собой, потому что он меня сильно отвлекает. Я также считаю, что он может нарушать мою конфиденциальность, и мне кажется, что он мне не нужен. Когда я хочу сосредоточиться на чем-то, я предпочитаю использовать свой ноутбук или iPad, чтобы делать заметки или общаться с командой», — пояснил Павел Дуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332072/
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