Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина

С 10 по 30 июня перекроют движение на улице Жукеева-Пудовкина на участке между улицами Суванбердиева и Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в связи с производственной необходимостью там проведут внеплановую замену магистральной тепловой сети протяженностью 60 метров.

«Эта тепловая сеть эксплуатируется с 1985 года и уже исчерпала нормативный срок службы. Ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности во время ремонтных работ. Во избежание дорожных заторов рекомендуем заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного», — говорится в сообщении.