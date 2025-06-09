22:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина

С 10 по 30 июня перекроют движение на улице Жукеева-Пудовкина на участке между улицами Суванбердиева и Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в связи с производственной необходимостью там проведут внеплановую замену магистральной тепловой сети протяженностью 60 метров.

«Эта тепловая сеть эксплуатируется с 1985 года и уже исчерпала нормативный срок службы. Ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности во время ремонтных работ. Во избежание дорожных заторов рекомендуем заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332065/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК предлагают наделить чиновников правом лишать лицензии теплоснабжающие фирмы
Трубы не выдержали давления: в Бишкеке выявлено 148 повреждений в теплосети
В Бишкеке у 30 тысяч абонентов улучшится теплоснабжение
В Бишкеке продолжают проверки теплосетей: жителей просят быть осторожными
В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность
Более 1 миллиарда сомов задолжали Бишкектеплосети горожане
Из-за порыва на теплосети временно некоторые дома остались без тепла
На двух улицах Бишкека прорвало трубы теплосетей
Горожане жалуются на перекрытие дорог. Разъяснение от «Бишкектеплосети»
О реализации проекта «Улучшение теплоснабжения» рассказали в мэрии Бишкека
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Каз...
22:01
Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина
22:00
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
21:41
Власти по меньшей мере 18 городов Ирана ввели запрет на выгул собак
21:20
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов