Около 12 гектаров земли вернули государству в Джалал-Абадской области

В Сузакском, Базар-Коргонском, Ала-Букинском и Аксыйском районах и городе Таш-Кумыре государству вернули около 12 гектаров земли на сумму более 2 миллиардов сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

1 Сузакский район Сузакский район

Рынок «Жума базар» с земельным участком 1,65 гектара, относящимся к землям общего пользования, ранее незаконно выведенных в частную собственность. Его владельцы сдавали в аренду торговые места без инфраструктуры стихийным торговцам, что приводило к заторам и недовольству местных жителей. Сейчас на участке органы местного самоуправления начали строительство современного муниципального рынка.

2 Базар-Коргонский район

Здания и сооружения межхозяйственной строительной организации с земельным участком 2,8 гектара и кооператив «Бабур» с земельным участком 1,8 гектара, также незаконно выведенных в частную собственность.

На указанных земельных участках начато строительство домов по программе Государственной ипотечной компании.

3 Ала-Букинский район

Территория ремонтно-технического предприятия с земельным участком 1,3 гектара. На указанном земельном участке планируется строительство войсковой части Пограничной службы КР.

4 Аксыйский район

Территория автотранспортного предприятия с земельным участком 2 гектара, гаражи мэрии города Кербена с земельным участком 1,4 гектара, питомник с земельным участком 1 гектар.

Также возвращены незаконно выделенные земельные участки под строительство частных домов и коммерческих объектов на территории стадиона «Кербен». Сейчас на этом месте строят футбольный стадион по стандартам ФИФА.

5 Город Таш-Кумыр

Земельный участок 1,5 гектара на территории завода «Кристалл». На нем планируют построить производственные цеха по выпуску строительных материалов.