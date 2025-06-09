17:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Около 12 гектаров земли вернули государству в Джалал-Абадской области

В Сузакском, Базар-Коргонском, Ала-Букинском и Аксыйском районах и городе Таш-Кумыре государству вернули около 12 гектаров земли на сумму более 2 миллиардов сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

1
Сузакский район 

Рынок «Жума базар» с земельным участком 1,65 гектара, относящимся к землям общего пользования, ранее незаконно выведенных в частную собственность. Его владельцы сдавали в аренду торговые места без инфраструктуры стихийным торговцам, что приводило к заторам и недовольству местных жителей. Сейчас на участке органы местного самоуправления начали строительство современного муниципального рынка.

2
Базар-Коргонский район 

Здания и сооружения межхозяйственной строительной организации с земельным участком 2,8 гектара и кооператив «Бабур» с земельным участком 1,8 гектара, также незаконно выведенных в частную собственность.

На указанных земельных участках начато строительство домов по программе Государственной ипотечной компании.

3
Ала-Букинский район 

Территория ремонтно-технического предприятия с земельным участком 1,3 гектара. На указанном земельном участке планируется строительство войсковой части Пограничной службы КР.

4
Аксыйский район 

Территория автотранспортного предприятия с земельным участком 2 гектара, гаражи мэрии города Кербена с земельным участком 1,4 гектара, питомник с земельным участком 1 гектар.

Также возвращены незаконно выделенные земельные участки под строительство частных домов и коммерческих объектов на территории стадиона «Кербен». Сейчас на этом месте строят футбольный стадион по стандартам ФИФА.

5
Город Таш-Кумыр 

Земельный участок 1,5 гектара на территории завода «Кристалл». На нем планируют построить производственные цеха по выпуску строительных материалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332042/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суйском районе государству вернули 6,3 гектара земли
На баланс государства вернули дом быта в селе Араван
В Оше на месте детсада построили гостиницу. Задержан бывший мэр южной столицы
По обвинению в коррупции задержали бывшего заместителя акима Сокулукского района
Государству возвращен участок, на котором находился планетарий
В Таласе задержан аким. Его подозревают в незаконном переводе земли в Ала-Буке
Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам
В Иссык-Атинском районе незаконно владеют соцобъектами два экс-президента
Передал частникам земли. Задержан руководитель одного из управлений Минстроя
В Баткене в собственность вернули землю в районе аэропорта
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Трое нигерийцев жалуются на&nbsp;принудительный труд и&nbsp;изъятие паспортов в&nbsp;КР Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
17:53
Не пускать иностранных работников в некоторые ниши предлагают в Кыргызстане Не пускать иностранных работников в некоторые ниши пред...
17:49
Минпросвещения получит $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования
17:45
Зарплата до 60 тысяч сомов. В Национальный госпиталь требуются врачи
17:37
Сопровождавший осужденного в клинику 18-летний конвоир совершил суицид в туалете
17:36
Около 12 гектаров земли вернули государству в Джалал-Абадской области