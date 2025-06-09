Около 12 гектаров земли вернули государству в Джалал-Абадской области

В Сузакском, Базар-Коргонском, Ала-Букинском и Аксыйском районах и городе Таш-Кумыре государству вернули около 12 гектаров земли на сумму более 2 миллиардов сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Рынок «Жума базар» с земельным участком 1,65 гектара, относящимся к землям общего пользования, ранее незаконно выведенных в частную собственность. Его владельцы сдавали в аренду торговые места без инфраструктуры стихийным торговцам, что приводило к заторам и недовольству местных жителей. Сейчас на участке органы местного самоуправления начали строительство современного муниципального рынка.
Здания и сооружения межхозяйственной строительной организации с земельным участком 2,8 гектара и кооператив «Бабур» с земельным участком 1,8 гектара, также незаконно выведенных в частную собственность.
На указанных земельных участках начато строительство домов по программе Государственной ипотечной компании.
Территория ремонтно-технического предприятия с земельным участком 1,3 гектара. На указанном земельном участке планируется строительство войсковой части Пограничной службы КР.
Территория автотранспортного предприятия с земельным участком 2 гектара, гаражи мэрии города Кербена с земельным участком 1,4 гектара, питомник с земельным участком 1 гектар.
Также возвращены незаконно выделенные земельные участки под строительство частных домов и коммерческих объектов на территории стадиона «Кербен». Сейчас на этом месте строят футбольный стадион по стандартам ФИФА.
Земельный участок 1,5 гектара на территории завода «Кристалл». На нем планируют построить производственные цеха по выпуску строительных материалов.