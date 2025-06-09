Власти по меньшей мере 18 городов Ирана ввели запрет на выгул собак — вслед за столицей страны Тегераном, где такой запрет действует с 2019 года. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Оказались запрещены не только прогулки с домашними питомцами, но и их перевозка в личном транспорте.

После исламской революции 1979 года власти Ирана считают собак «нечистыми» животными, а владение ими — одним из символов западного влияния на страну.

Иранские законы не запрещают владеть собаками, однако в последние годы официальный Тегеран предпринял шаги, создающие значительные трудности для хозяев домашних питомцев.

В 2010 году иранское Министерство культуры и исламской ориентации запретило рекламу продуктов, предназначенных для владельцев домашних животных. В 2014-м депутаты парламента Ирана попытались принять закон, по которому выгуливающие собак люди должны были подвергаться штрафам и даже публичной порке, но эти меры тогда не получили достаточной поддержки.