19:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

10 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Арал, Бакай-Ата, город Талас (улицы Оторбаева, Кирова);
  • 9.00-18.00 — город Талас (улицы Горького, Айтматова, Москвиченко, Крупская, Байтика Баатыра, Токтогула, Лесная, Крупская, Турдалиева, Садовая, Чапаева, Гагарина, Безымянная, Киргизская, Пушкина, Оторбаева, Мира, 50 лет Киргизии, Нуржанова, Таласская, СШ № 4, СШ № 5, Соцгородок).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Победа, Казакбаева, Аманбаева, Алиева, Каралаева, Акимканова, Райимбекова), села Жылуу-Булак, Чон-Таш.
3
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — село Ак-Кыя;
  • 9.00-18.00 — участок Ыркырак, село Арал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332017/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 июня: где в Бишкеке отключат свет
7 июня: где в Бишкеке отключат свет
5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 июня: где в регионах отключат свет
31 мая: где в регионах отключат свет
30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Трое нигерийцев жалуются на&nbsp;принудительный труд и&nbsp;изъятие паспортов в&nbsp;КР Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
19:24
Кабул может стать первым современным городом, полностью оставшимся без воды Кабул может стать первым современным городом, полностью...
19:03
Такого еще не было. Бульвар Эркиндик в Бишкеке засыхает, скверы тоже
18:30
10 июня: где в регионах отключат свет
18:11
Депутаты Жогорку Кенеша проверили реконструкцию дорог на Иссык-Куле
18:10
Московская биржа с 10 июня начнет рассчитывать и публиковать индекс биткоина