10 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Таласская область
- 9.00-17.00 — села Арал, Бакай-Ата, город Талас (улицы Оторбаева, Кирова);
- 9.00-18.00 — город Талас (улицы Горького, Айтматова, Москвиченко, Крупская, Байтика Баатыра, Токтогула, Лесная, Крупская, Турдалиева, Садовая, Чапаева, Гагарина, Безымянная, Киргизская, Пушкина, Оторбаева, Мира, 50 лет Киргизии, Нуржанова, Таласская, СШ № 4, СШ № 5, Соцгородок).
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Победа, Казакбаева, Аманбаева, Алиева, Каралаева, Акимканова, Райимбекова), села Жылуу-Булак, Чон-Таш.
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — село Ак-Кыя;
- 9.00-18.00 — участок Ыркырак, село Арал.