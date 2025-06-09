10 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Арал, Бакай-Ата, город Талас (улицы Оторбаева, Кирова);

9.00-18.00 — город Талас (улицы Горького, Айтматова, Москвиченко, Крупская, Байтика Баатыра, Токтогула, Лесная, Крупская, Турдалиева, Садовая, Чапаева, Гагарина, Безымянная, Киргизская, Пушкина, Оторбаева, Мира, 50 лет Киргизии, Нуржанова, Таласская, СШ № 4, СШ № 5, Соцгородок).

2 Иссык-Кульская область