Болот Абдрахманов: судьба, связанная с «Ата-Бейитом»

Личность Болота Абдрахманова уникальна. Ему было предначертано связать свою судьбу с Национальным историко-мемориальным комплексом «Ата-Бейит», директором которой он работает второй год. Произошло это за много лет до назначения на должность. И в этом Болот Абдрахманов видит свое предопределение свыше.

Фото 24.kg. Болот Абдрахманов

Судьбоносная встреча

В далеком 1990 году Болот Абдрахманов в ранге капитана работал в Комитете госбезопасности, когда к нему обратилась знакомая преподаватель Байтерекова с просьбой. Она попросила его выслушать женщину, которая хотела поделиться сокровенной тайной.

Болот Абдрахманов рассказывает, что той женщиной оказалась Бубура Кыдыралиева, та самая, которая оказалась единственным свидетелем гибели репрессированных в 1938-м.

Фото 24.kg. Бубура Кыдыралиева в молодости

Среди них были бывшие члены высшего политического руководства страны — Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Торекул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов, Султанкул Шамурзин, Иманалы Айдарбеков, выдающийся ученый Касым Тыныстанов и другие.

На протяжении долгого времени судьба казненных людей оставалась неизвестной и, возможно, осталась бы таковой, если бы Бубура Кыдыралиева не открыла общественности тайну захоронения, в которую ее перед смертью посвятил отец Абыкан Кыдыралиев.

Так вот, Болот Абдрахманов как раз и стал тем первым человеком, которому рассказала правду Бубура Кыдыралиева.

«Тогда я, конечно, даже представить не мог, какую страшную тайну пришлось хранить Бубуре Кыдыралиевой все эти годы. До меня она пыталась поделиться секретом с кем-то из журналистов или историков, но ее отговорили от огласки этой информации. В первую нашу встречу у нее дома в декабре мы проговорили 4 часа. Видя слезы женщины, сложно было не поверить в ее рассказ, и я решил заняться этим делом», — говорит он.

Директор музея отмечает, что Бубура Кыдыралиева была образованной и грамотной, после войны окончила в Ленинграде профсоюзную школу, возглавляла Дом кино в Боконбаево на Иссык-Куле. И даже в старости, по его словам, сохранила хорошую память.

«Бубура Кыдыралиева рассказывала, что в Дом кино часто приходил писатель Чингиз Айтматов. Она очень хотела поговорить с ним о своей тайне, как будто чувствовала, что это имеет отношение к его отцу. Но так и не осмелилась», — добавляет Болот Абдрахманов.

Фото 24.kg. Бубура Кыдыралиева

Болезненные воспоминания

Как и положено сотруднику КГБ, Болот Абдрахманов написал докладную руководству о том, что услышал от Бубуры Кыдыралиевой. Ему поручили проверить данные о репрессированных, но в архиве комитета он не нашел ни одного материала о захоронении.

«В апреле 1991 года с Бубурой Кыдыралиевой мы поехали в Чон-Таш, на место, где ранее была дача НКВД, рядом с которой и производили тайные расстрелы и захоронения. Женщина со слезами на глазах вспоминала о своем отце Абыкане Кыдыралиеве, который в 1930-е работал в НКВД Киргизской ССР. По некоторым данным, он был охранником или сотрудником дачи НКВД в Чон-Таше. Он указал Бубуре на участок, где захоронили расстрелянных, и просил никому не рассказывать об этом до «лучших времен», опасаясь за ее безопасность. Он взял с нее клятву, что когда-нибудь она расскажет правду. Женщина описывала место, где играла в детстве, как строился кирпичный заводик, и вспоминала, как в один из дней родители увезли ее с дачи в село на время. По возвращении девочка увидела, что место кирпичного завода засыпано. Потом она часто видела, как родители плакали и читали Коран на том месте», — говорит Болот Абдрахманов.

Чем глубже, тем страшнее

Директор Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» отметил, что место захоронения репрессированных они нашли не сразу, так как местность поросла травой.

«Там, где должно было быть место захоронения, мы копнули и нашли кусок кирпича. И тогда поняли, что действуем в правильном направлении. Я снова доложил тогдашнему главе КГБ Асанкулову о ситуации. Тогда многие выступали против раскопок, ссылаясь на то, что это могут быть останки бандитов или басмачей.

Тогда я обратился к известному археологу Михаилу Москалеву с просьбой помочь в раскопках. Он согласился. Уже на глубине 20 сантиметров мы обнаружили череп с двумя пулевыми отверстиями. После глава КГБ, лично посетив место, дал задание продолжить раскопки. В присутствии СМИ в первый же день выкопали останки 10 тел. Но нам все еще требовались доказательства того, что это не басмачи. Позже мы обнаружили череп с золотыми зубами. Со слов Ленины, дочери политического деятеля Жусупа Абдрахманова, ее отец вставлял золотые зубы в Москве. Это стало еще одним доказательством слов Бубуры Кыдыралиевой», — добавил он.

Позднее при раскопках, которые длились две недели, стали находить фрагменты одежды — сапоги, шинели, кружки, очки, сталиновские фуражки, чапаны. По ним и удалось воссоздать социальный портрет людей.

«Чем глубже копали, тем более целые вещи попадались. Как объяснял тогда археолог Москалев, на глубине трех метров в могилу не попадали воздух и вода, поэтому вещи долгие годы оставались не испорченными. Так мы нашли уникальные бумажные документы — обвинительные заключения Жусупа Абдрахманова от 5 ноября 1938 года и Торекула Айтматова от 6 ноября. По-видимому, первой партией расстреляли партийных руководителей, поэтому их останки и личные вещи нашли глубже всего», — рассказал Болот Абдрахманов.

Дальше на основании входящих и исходящих документов в архиве КГБ нашли папку с фамилиями 137 человек.

«Мы нашли фрагменты 137 тел, все совпало. Мы выяснили, что всего в яму хаотично сбросили тела представителей 17 национальностей, но больше всего, конечно, кыргызов», — рассказал Болот Абдрахманов.

Фото 24.kg. Саркофаг

Отдать должное... в срок

Как известно, 30 августа 1991 года торжественно перезахоронили останки репрессированных и по инициативе Чингиза Айтматова место назвали «Ата-Бейитом».









«Она узнала об этом из СМИ, и ей было обидно до слез. Не позвали ни тогдашнего главу КГБ Асанкулова, ни меня. Власти просто представили всю проделанную работу в свете развития демократии и гласности. При этом музей репрессированных, памятник погибшим и саркофаг построили лишь спустя 10 лет.

За эти годы я пару раз бывал в «Ата-Бейите» и видел, как скот пасся на месте захоронения репрессированных, а в яме, где нашли тела, скопилось много мусора. Я приглашал журналистов, чтобы они сняли все на камеру и показали, что за бардак творится тут. О каком уважении к святому месту может тогда идти речь?» — заявил директор музея.

Он добавил, что гражданский подвиг Бубуры Кыдыралиевой оценили лишь спустя 11 лет после раскрытия ее тайны. Ей вручили медаль «Эрдик».

«При вручении она тогда сказала чиновнику Накену Касиеву, что чем давать медаль спустя 11 лет, лучше бы выдали ей мешок муки. Вот она — трагедия одного человека. А ведь благодаря ее смелости и верности слову, данному отцу, восстановили историческую справедливость и увековечили память невинно убиенных», — считает Болот Абдрахманов.

Научный подход

Спустя много лет, в 2023 году, Болота Абдрахманова пригласили возглавить национальный комплекс «Ата-Бейит». По его словам, судьба вновь связала его с этим комплексом.

«Я болею душой и сердцем за это место и хочу, чтобы оно развивалось. Надо воспринимать его как Пантеон, священное для кыргызов место, которое должны чтить все от мала до велика», — заметил Болот Абдрахманов.

За время работы директором музея он содействовал открытию Научного центра по исследованию репрессий.

«В нашем штате пять научных сотрудников. Вместе с ними мы открыли научный центр. В 2024 году выпустили восемь книг по этой теме. Думаю, наша работа заключается не только в проведении экскурсий по комплексу, но и в продолжении исследований темы репрессий в отношении кыргызстанцев. Я защитил докторскую диссертацию на данную тему и впредь намерен продолжать работу в научной сфере», — добавил Болот Абдрахманов.