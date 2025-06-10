В Бишкеке 10 июня дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Шералиева, Бердибаева, Айылчиева, Жайыла Баатыра. Подробнее

Памятные даты

Начало ошских событий на юге Кыргызстана

Фото из интернета. Ошские события 2010 года

10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана.

В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о 2 тысячах погибших. Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

С 2008-го День мотоциклиста с третьей среды июля перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты сделано, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

Всемирный день мороженого

Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого.

Сегодня насчитывается огромное количество видов этого продукта, по-прежнему остающегося одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Тоголок Молдо

Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

В 1860 году в местности Куртка Нарынской области родился акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов).

Слагать стихи и записывать их он начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве, Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.

Знаток фольклора, он известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942-го.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо. Его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголока Молдо изображен на купюре 20 сомов.

Родился народный артист СССР Петр Шубин

Фото из интернета. Петр Шубин

Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.

В 1928-м Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Петр Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935 году он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым создал музыку к драме «Карачач».

Является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.

Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.

Умер писатель Чингиз Айтматов

В 2008 году в клинике Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Фото 24.kg. Могила Чингиза Айтматова

Еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.

В 1968-м присвоено звание «Народный писатель Киргизской ССР», а в 1974-м избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.

В 1980 году написал свой первый роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман «Плаха» написан в 1986-м.

В 1988-1990 годах был главным редактором журнала «Иностранная литература».

В 1990-1994 годах был послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.

Награжден 46 государственными наградами разных стран. Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») получил в 17 лет.

Куда сходить

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