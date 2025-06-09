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Общество

Более 12 тысяч иностранных граждан работает в Кыргызстане

Трудовую деятельность на территории Кыргызстана в настоящее время осуществляют свыше 12 тысяч иностранных граждан. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по подготовке решений по вопросам миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Жумабек Мырзабаев.

По его словам, в основном они заняты в таких секторах экономики, как строительство, легкая промышленность, производство, торговля, услуги.

Наибольшее количество разрешений на работу получили граждане Китая, Бангладеш, Индии, Пакистана, Турции и Узбекистана.

«Они оформляют визу на 60 дней, а потом заключается договор с работодателем, и виза продлевается на год», — заметил Жумабек Мырзабаев.

Эксперт по миграции Самат Токтоболотов добавил, что для граждан стран ЕАЭС существует отдельный порядок, но их «не очень большое количество».

Установленная рабочая квота для иностранцев на 2025 год составляет 25 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332003/
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