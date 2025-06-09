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Общество

Омбудсмен посетила ресурсный центр поддержки матерей и детей «Эне үйү»

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева посетила ресурсный центр поддержки матерей и детей «Эне үйү» («Дом мамы»). Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

По ее данным, Джамиля Джаманбаева ознакомилась с условиями центра, пообщалась с женщинами, находящимися там вместе с детьми.

Акыйкатчи заявила, что институт готов оказывать правовую и психологическую помощь женщинам в случае необходимости. Она добавила, что появление подобных ресурсных центров является важным шагом к системной поддержке женщин и детей, а также к профилактике социального сиротства.

«Какая бы ни была тяжелая ситуация, мать и ребенок не должны разлучаться. Открытие таких центров, как «Эне үйү», очень важно. Они предоставляют матерям временный приют, возможность обратиться в государственные и правоохранительные органы, переосмыслить ситуацию и принять правильное решение во благо себя и ребенка», — подчеркнула Джамиля Джаманбаева.

Во время визита в центре находились две мамы с младенцами.

По словам регионального представителя «Эне үйү» Назгуль Турдубековой, в течение первой недели после открытия центра поступило 25 заявок.

Центр принимает женщин с новорожденными детьми до года. Мать и ребенок могут находиться здесь в течение года. Помимо жилья, им предоставляются психологическая и юридическая помощь, поддержка в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.

Главная цель центра — сохранить ребенка рядом с матерью и сократить число детей, попадающих в детские дома и интернаты.

Центр создан при поддержке международного частного фонда Mothers Home International Foundation (MHIF).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331979/
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