В центре Бишкека отключат подачу питьевой воды

В центре Бишкека 10 июня с 9.00 до 22.00 отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

улицы Байтика Баатыра — Льва Толстого — Горького — Жукеева-Пудовкина — Кулатова.

Отключение связано с аварийными работами на городских водопроводных сетях.

Фото пресс-службы мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.