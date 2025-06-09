«Мекен карт»: как получить статус соотечественника с иностранным гражданством

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, с начала запуска проекта «Мекен карт» 13 марта 2023 года статус соотечественника с иностранным гражданством выдан 313 гражданам.

За это время принято 361 ходатайство, из которых 9 отклонено.

Прием ходатайств осуществляется через автоматизированную информационную систему, разработанную совместно с ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития, которое является техническим оператором системы.

Срок действия «Мекен карт» составляет 10 лет. Рассмотрение ходатайств занимает до трех месяцев в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном (если выход из гражданства КР произошел не более полугода назад).

Право на получение «Мекен карт» имеют иностранцы, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызстана, их дети и внуки, за исключением граждан приграничных с КР государств.

Подать ходатайство можно на территории Кыргызстана — в территориальных подразделениях или в центрах обслуживания населения (ЦОН), а также за пределами республики — в загранучреждениях КР.

Обладатели «Мекен карт» получают ряд преимуществ: право въезда, выезда и пребывания в Кыргызстане без визы, возможность постоянного проживания без вида на жительство, трудоустройство на тех же условиях, что и граждане КР, равный доступ к здравоохранению и образованию, а также возможность распоряжаться сельскохозяйственными угодьями в течение десяти лет.

Статистика по странам по состоянию на 1 мая 2025 года (с 2023-го):

• Россия — подано 217, выдано 190;

• Туркменистан — подано 28, выдано 22;

• Германия — подано 62, выдано 51;

• Австрия — подано 9, выдано 9;

• Беларусь — подано 1, выдано 1;

• Турция — подано 2, выдано 2;

• Иордания — подано 2, выдано 2;

• США — подано 2, выдано 2;

• Корея — подано 17, выдано 17;

• Украина — подано 10, выдано 10;

• Швеция — подано 2, выдано 1;

• Нидерланды — подано 1, выдано 1;

• Малайзия — подано 2, выдано 2;

• Республика Нигер — подано 1, выдано 1;

• Япония — подано 1, выдано 1;

• Великобритания — подано 1, выдано 1;

• Йемен — подано 1.

«Проект «Мекен карт» продолжает развиваться, обеспечивая поддержку кыргызским соотечественникам с иностранным гражданством», — уточнили в министерстве.