13:16
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

«Мекен карт»: как получить статус соотечественника с иностранным гражданством

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, с начала запуска проекта «Мекен карт» 13 марта 2023 года статус соотечественника с иностранным гражданством выдан 313 гражданам.

За это время принято 361 ходатайство, из которых 9 отклонено.

Прием ходатайств осуществляется через автоматизированную информационную систему, разработанную совместно с ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития, которое является техническим оператором системы.

Срок действия «Мекен карт» составляет 10 лет. Рассмотрение ходатайств занимает до трех месяцев в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном (если выход из гражданства КР произошел не более полугода назад).

Право на получение «Мекен карт» имеют иностранцы, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызстана, их дети и внуки, за исключением граждан приграничных с КР государств.

Подать ходатайство можно на территории Кыргызстана — в территориальных подразделениях или в центрах обслуживания населения (ЦОН), а также за пределами республики — в загранучреждениях КР.

Обладатели «Мекен карт» получают ряд преимуществ: право въезда, выезда и пребывания в Кыргызстане без визы, возможность постоянного проживания без вида на жительство, трудоустройство на тех же условиях, что и граждане КР, равный доступ к здравоохранению и образованию, а также возможность распоряжаться сельскохозяйственными угодьями в течение десяти лет.

Статистика по странам по состоянию на 1 мая 2025 года (с 2023-го):

• Россия — подано 217, выдано 190;
• Туркменистан — подано 28, выдано 22;
• Германия — подано 62, выдано 51;
• Австрия — подано 9, выдано 9;
• Беларусь — подано 1, выдано 1;
• Турция — подано 2, выдано 2;
• Иордания — подано 2, выдано 2;
• США — подано 2, выдано 2;
• Корея — подано 17, выдано 17;
• Украина — подано 10, выдано 10;
• Швеция — подано 2, выдано 1;
• Нидерланды — подано 1, выдано 1;
• Малайзия — подано 2, выдано 2;
• Республика Нигер — подано 1, выдано 1;
• Япония — подано 1, выдано 1;
• Великобритания — подано 1, выдано 1;
• Йемен — подано 1.

«Проект «Мекен карт» продолжает развиваться, обеспечивая поддержку кыргызским соотечественникам с иностранным гражданством», — уточнили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331971/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Беларусь обменяются опытом в сфере регулирования оплаты труда
До 10 июня иностранцы могут легализовать свое пребывание без штрафов в КР
В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»
Глава Минтруда считает правильным проходить обследование перед созданием семьи
Кыргызстан готов усилить двусторонний контроль за соблюдением прав мигрантов
Кыргызстан подписал Декларацию по вопросам фостерной семьи
Кыргызстан присоединился к Международной декларации о защите семьи
Минтруда выявило 2 тысячи 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Кыргызстане проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью
Более 527 миллионов сомов выплачено ассистентам граждан с инвалидностью
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Трое нигерийцев жалуются на&nbsp;принудительный труд и&nbsp;изъятие паспортов в&nbsp;КР Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Бизнес
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
9 июня, понедельник
13:14
Омбудсмен посетила ресурсный центр поддержки матерей и детей «Эне үйү» Омбудсмен посетила ресурсный центр поддержки матерей и ...
13:09
Рекордную сумму денежных переводов отправили мигранты из России в Кыргызстан
13:08
Глава кабмина вручил ключи от автомобилей Министерству экономики
13:04
«Мекен карт»: как получить статус соотечественника с иностранным гражданством
12:43
Улукбек Жолдошбеков назначен замдиректора Республиканского спортивного колледжа