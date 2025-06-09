Улукбек Жолдошбеков назначен замдиректора Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова. Соответствующий приказ подписал руководитель учебного заведения.

Улукбек Жолдошбеков — первый уроженец Кыргызстана, выигравший чемпионат Азии по вольной борьбе.

Фото из интернета. Улукбек Жолдошбеков

Указанный колледж основан в 1971 году на базе детского дома как Республиканская общеобразовательная спортивная школа-интернат РОШИСП со спортивной специальностью имени Надежды Крупской.

В Республиканском спортивном колледже готовились к Олимпиадам успешные спортсмены Кыргызстана: Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.