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Общество

Улукбек Жолдошбеков назначен замдиректора Республиканского спортивного колледжа

Улукбек Жолдошбеков назначен замдиректора Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова. Соответствующий приказ подписал руководитель учебного заведения.

Улукбек Жолдошбеков — первый уроженец Кыргызстана, выигравший чемпионат Азии по вольной борьбе.

из интернета
Фото из интернета. Улукбек Жолдошбеков

Указанный колледж основан в 1971 году на базе детского дома как Республиканская общеобразовательная спортивная школа-интернат РОШИСП со спортивной специальностью имени Надежды Крупской.

В Республиканском спортивном колледже готовились к Олимпиадам успешные спортсмены Кыргызстана: Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331969/
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