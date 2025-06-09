В Государственной думе рассмотрят законопроект о передаче в МВД России данных детей мигрантов. Об этом сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, к рассмотрению проекта документа приступят на этой неделе.

Вячеслав Володин также отметил, что после принятия закона о запрете обучения для детей мигрантов без знания русского языка поступить в школы смогли только 4 процента от общего числа заявившихся.

По состоянию на 22 мая подано 2 тысячи 868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17 процентов).

Новый законопроект предлагает обязать региональные и муниципальные органы управления образования передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых данные ребенка и его родителей; результаты тестирования; информация о зачислении и отчислении из школы; информация об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

МВД же будет передавать образовательным учреждениям сведения о регистрации или о постановке на миграционный учет детей иностранцев.

По мнению депутатов, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков.

Законопроектом также предлагается вносить сведения о результатах тестирования всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.

Вячеслав Володин заметил, что законопроект, как и предыдущие, направлен на совершенствование миграционной политики.