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Общество

Экс-главу «Унаа» Рустама Джокоева отпустили под домашний арест

Экс-главу Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (ранее ГУ «Унаа») Рустама Джокоева отпустили под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердили в Бишкекском городском суде.

Отмечается, что указанная мера пресечения применена до 9 июля. Материалы дела рассматриваются в Октябрьском районном суде.

Напомним, 23 сентября 2024 года ГКНБ задержал бывшего директора Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Рустама Джокоева и несколько сотрудников ведомства. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР.

1 октября Рустама Джокоева освободили от должности главы ГУ «Унаа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331958/
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