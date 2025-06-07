Рейд «Подросток-ночь». В ОВД доставлено 20 несовершеннолетних

С 6 июня с целью обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних на летних каникулах сотрудники милиции Московского района проводят рейд «Подросток-ночь». Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По его данным, проверяются места возможного скопления подростков: ТРЦ, игровые и компьютерные клубы, общественные места, парки, улицы. Наряду с пешими патрулями задействованы мобильные группы, работающие ежедневно с 20.00 до 6.00.

В ходе рейдов в ОВД доставлено около 20 несовершеннолетних. В отношении 12 составлены протоколы по статье 74 Кодекса о правонарушениях, они переданы родителям. С семьями проведены беседы.

Профилактическое мероприятие продолжается.