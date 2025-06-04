Кыргызстан будет поставлять сельхозпродукцию в Беларусь. Подписан договор

В рамках «Белагро-2025» прошел бизнес-форум «Беларусь — Кыргызстан», направленный на укрепление сельскохозяйственного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в ходе мероприятия подписаны важные документы:

— меморандум о взаимном сотрудничестве в области племенного животноводства, который предусматривает обмен технологиями, совместное развитие племенных программ и повышение качества пород. Особое внимание уделят развитию технологий заморозки семени — методам длительного хранения генетического материала животных при низких температурах;

Фото Минсельхоза. Форум

— договор о поставках сельхозпродукции из КР в Беларусь, включая свежие овощи, фрукты, картофель, морковь, капусту, яблоки и цитрусовые.



Эти соглашения создают новые перспективы для расширения торговли, развития аграрного сектора и укрепления двусторонних связей.