Минтранс напоминает: в Бишкеке ограничено движение тяжеловесных грузовиков

С 19 мая по 1 сентября в Бишкеке и на территории Кыргызстана введено временное ограничение на движение тяжеловесных грузовиков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, запрет действует в дневное время — с 10.00 до 20.00 при условии, если температура воздуха поднимается выше +28 градусов. Мера направлена на сохранение качества отремонтированных дорог и предотвращение их разрушения.

Ограничение распространяется на грузовые автомобили с максимальной общей массой более 18 тонн.

Исключения предусмотрены для:

пассажирского транспорта;

машин, перевозящих гуманитарную помощь;

транспорта со скоропортящимися продуктами и опасными грузами;

тяжеловесных перевозок по специальным разрешениям;

техники, задействованной в строительстве и ремонте дорог (при наличии ордера).

В Минтрансе отметили, что за соблюдением ограничений следят сотрудники департамента наземного и водного транспорта. Проводятся разъяснительные работы и регулярные рейды.

Фото Минтранса. В Бишкеке ограничено движение тяжеловесных грузовиков в жару

«Уважаемые водители! Призываем вас не перегружать транспорт и соблюдать правила. Это вклад каждого в сохранение дорог», — добавили в ведомстве.