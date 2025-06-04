13:16
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке планируется расширение дороги на пересечении Чуй — Курманджан Датки

Мэрия Бишкека готовится к расширению дорожного полотна в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. В ближайшее время там начнется снос объектов, попадающих в зону будущего расширения.

Как сообщил 24.kg вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, некоторые владельцы зданий и сооружений ранее подписали обязательства, согласно которым обязуются освободить территорию без требования компенсации, если на этом участке будет проводиться расширение дороги.

«Мы начнем снос. У этих владельцев есть обязательства: если будет расширение, они обязаны сами освободить территорию», — отметил он.

Работы затрагивают участки вдоль проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки, включая район между ними. По словам вице-мэра, аналогичные условия распространяются на все объекты, владельцы которых подписали соответствующие соглашения.

Мэрия призывает граждан с пониманием отнестись к мерам, направленным на улучшение городской инфраструктуры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331509/
просмотров: 797
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить
В Бишкеке на рынке «Мадина» оштрафовали владельцев кафе за антисанитарию
Горячую воду в квартиры Бишкека начнут подавать с 1 июня
Учеников школы № 70 в Бишкеке переводят в другое здание. Комментарий мэрии
В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко
Мэрии Бишкека вернули детский сад стоимостью почти 250 миллионов сомов
В Бишкеке начался снос заборов: жители недовольны, произошли стычки с милицией
Экстремальный забег Baatyr Race впервые прошел в Бишкеке
В Бишкеке изменили категорию земель для строительства завода
Не заплывайте за буйки. Мэрия Бишкека напомнила о мерах безопасности в озерах
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
4 июня, среда
13:00
В Бишкеке ожидается до +36 градусов. Прогноз погоды на 5-8 июня В Бишкеке ожидается до +36 градусов. Прогноз погоды на ...
12:40
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить
12:34
Депутаты одобрили законопроект о смягчении запрета на использование пластика
12:29
Кыргызстан будет поставлять сельхозпродукцию в Беларусь. Подписан договор
12:26
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции