Мэрия Бишкека готовится к расширению дорожного полотна в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. В ближайшее время там начнется снос объектов, попадающих в зону будущего расширения.

Как сообщил 24.kg вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, некоторые владельцы зданий и сооружений ранее подписали обязательства, согласно которым обязуются освободить территорию без требования компенсации, если на этом участке будет проводиться расширение дороги.

«Мы начнем снос. У этих владельцев есть обязательства: если будет расширение, они обязаны сами освободить территорию», — отметил он.

Работы затрагивают участки вдоль проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки, включая район между ними. По словам вице-мэра, аналогичные условия распространяются на все объекты, владельцы которых подписали соответствующие соглашения.

Мэрия призывает граждан с пониманием отнестись к мерам, направленным на улучшение городской инфраструктуры.