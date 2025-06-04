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Общество

Необоснованное закрытие парковочных карманов в городе возмутило мэра Бишкека

Необоснованное закрытие парковочных карманов раскритиковал мэр Бишкека. Айбек Джунушалиев провел плановое совещание и обратил внимание городских служб на этот вопрос, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник особо отметил, что нет необходимости на второстепенных улицах применять практику закрытия «кармашков», как это было ранее реализовано на центральных и магистральных улицах.

«Сейчас, пока мы не обеспечили полностью парковочными местами, создавайте комфортные условия вдоль проезжей части», — добавил он.

В качестве примера приведен бульвар Молодой Гвардии. Поручено провести разъяснительные работы с хозяйствующими субъектами для того, чтобы параллельно завершить и организацию парковочных карманов, и реабилитацию дорог.

«Если парковочные карманы закрываются в целях соблюдения Правил дорожного движения, откройте другие альтернативные участки», — сказал Айбек Джунушалиев.

Он возмутился, что парковочные карманы открываются только после активного обсуждения в социальных сетях и жалоб со стороны горожан. Поставлена задача работать на опережение. Муниципальной инспекции и УПСМ по Бишкеку поручено усилить контроль по соблюдению ПДД при парковке автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331492/
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