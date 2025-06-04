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Общество

В Кыргызстане объявлен месячник по предупреждению пыток

Национальный центр по предупреждению пыток объявляет о начале месячника мероприятий, приуроченного к 26 июня — Международному дню в поддержку жертв пыток.
 
Дата установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и призвана напоминать о необходимости борьбы с пытками и иными формами жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток, к которой Кыргызская Республика присоединилась в 1997-м.
Отмечается, что этот день подчеркивает значимость соблюдения прав человека, выражения солидарности с пострадавшими и ответственности государства за предотвращение любых форм насилия.
 
В июне во всех регионах пройдут мероприятия, направленные на профилактику пыток и жестокого обращения, повышение уровня правовой грамотности населения, расширение доступа к правовой помощи, а также на вовлечение гражданского общества в защиту прав человека.
 
Это платформа для открытого диалога и напоминание каждому: пытки — это грубое нарушение прав человека, которому не может быть оправдания.
Наццентра по предупреждению пыток
Фото Наццентра по предупреждению пыток.
 
В партнерстве с Коалицией против пыток в КР со 2 по 27 июня в центрах обслуживания населения будут организованы бесплатные юридические консультации. Граждане смогут получить квалифицированную правовую помощь по вопросам нарушения прав, разъяснению процедур доступа к правосудию, рекомендациям по защите своих прав в случае неправомерного обращения со стороны представителей государственных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331484/
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