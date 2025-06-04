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Общество

В Оше вручили ключи от квартир, построенных по долевому проекту

В Оше сдан в эксплуатацию 12-этажный жилой дом, возведенный по проекту долевого строительства. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

В новом доме 110 квартир, новоселам вручили ключи от жилья.

Мэр города Женишбек Токторбаев поздравил владельцев новых квартир, отметив, что обеспечение граждан жильем является одним из основных направлений работы муниципалитета.

По его словам, в настоящее время муниципальная ипотечная компания строит в Оше 17 многоквартирных домов. Жильем будет обеспечено более 3 тысяч семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331464/
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