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Общество

Скончался композитор Евгений Дога

Скончался композитор Евгений Дога. Об этом сообщила в соцсетях депутат парламента Молдовы Наталья Давидович.

Евгений Дога получил широкую известность после того, как в 1957 году оперная певица Мария Биешу исполнила песню «Белый цветок сада» на молдавском телевидении. В разные годы его песни исполняли звезды советской эстрады, в том числе Алла Пугачева.

Композитор также писал музыку для театра и балета. С 1960-х годов он писал музыку для кино. Одно из наиболее его известных произведений — вальс «Мой ласковый и нежный зверь».

Всего Евгений Дога написал музыку более чем к 200 картинам, в том числе к фильму «Табор уходит в небо». Ему было 88 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331451/
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