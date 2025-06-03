Скончался композитор Евгений Дога. Об этом сообщила в соцсетях депутат парламента Молдовы Наталья Давидович.

Евгений Дога получил широкую известность после того, как в 1957 году оперная певица Мария Биешу исполнила песню «Белый цветок сада» на молдавском телевидении. В разные годы его песни исполняли звезды советской эстрады, в том числе Алла Пугачева.

Композитор также писал музыку для театра и балета. С 1960-х годов он писал музыку для кино. Одно из наиболее его известных произведений — вальс «Мой ласковый и нежный зверь».

Всего Евгений Дога написал музыку более чем к 200 картинам, в том числе к фильму «Табор уходит в небо». Ему было 88 лет.