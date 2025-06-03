ДУМК объявило расписание намаза на Курман айт

Государственная комиссия по делам религий и Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщили о программе праздничной молитвы по случаю Курман айта, который будет отмечаться 6 июня 2025 года.

Согласно обнародованной информации, Айт-намаз в мечетях, где это разрешено казыятами и жума-мечетях, пройдет по следующему графику:

07.00 – 07.20 — праздничные проповеди по случаю Курман айта;

07.20 – 07.30 — разъяснение порядка совершения айт-намаза;

07.30 — коллективная молитва Курман айт намаз.

ДУМК напоминает, что праздничная молитва будет проводиться только в тех мечетях, где есть соответствующее разрешение, и призывает верующих приходить заранее, соблюдать порядок и рекомендации имамов.