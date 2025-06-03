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Общество

Участники госипотеки, столкнувшиеся с проблемами, могут получить послабления

Участникам программы государственной ипотеки, которые столкнулись с трудностями в ее погашении, могут предоставить определенные послабления и поддержку. Об этом 24.kg сообщили в пресс- службе Госипотечной компании.

По ее данным, в течение первых трех месяцев заемщик может не вносить платежи — это время дают на поиск доходов и восстановление финансовой стабильности.

Если за три месяца ситуацию исправить не удается, ГИК будет вынужден изъять квартиру. Но на сегодня таких случаев не зафиксировано, отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331419/
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