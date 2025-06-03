Оплата гемодиализа для некоторых пациентов будет осуществляться из бюджета

Кабинет министров одобрил изменения в порядок предоставления услуг гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, теперь оплата одного сеанса гемодиализа будет ежегодно утверждаться законом о республиканском бюджете, исходя из медицинских стандартов.

У Министерства здравоохранения будут полномочия заключать договоры с медицинскими организациями любой формы собственности и оплачивать услуги гемодиализа напрямую.

Контроль за качеством оказания услуг остается за Фондом обязательного медицинского страхования.

Меры приняты для оптимизации системы госзакупок и обеспечения доступности жизненно необходимой помощи пациентам.

Напомним, для оказания услуг гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью пятой стадии в 2026 году требуется 3,5 миллиарда сомов, тогда как бюджет 2025-го составляет 2,5 миллиарда.