4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Алма-Атинская, Конорчок, Ой-Терскен, Тон, Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Жени-Жок);

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 52;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баха, Садырбаева, Абдрахманова);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Доолот);

9.00-12.00 — отрезки улицы Каракумской, переулка Улахольского, проспекта Дэн Сяопина, село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Советская, Панфилова);

13.00-17.00 — отрезки улиц Арзамасской, Мессороша, Сельсоветской, проспекта Дэн Сяопина;

9.00-17.00 — улицы Руставели, 48, отрезки улиц Биримдик, Ганди, Молодой Гвардии, Жаштык, Курулуш, Достук, Жанылыш, Мурас, переулки Витебский, Белозерский, улицы Саадаева, Кожобергенова, Тулебердиева, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Достук, 30);

11.00-18.00 — село Озерное (улица Кыял);

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо», микрорайон № 2, улица Ак-Болпон.

2 Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Лебединовка (жилмассивы «Кырман», «50 га», «20 га,» улицы Иссык-Кульская, Восточная), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова), Арчалы (улицы Байтик, Токтогула, Тош-Алыш), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пушкина, Шопокова, 22-го Партсъезда, Крупской, Комсомольской, Панфилова, Молодежная, Звездная, Веселая, Киевская, Ленина, Набережная, Молодая Гвардия, Куйбышева, Горького, жилмассив «44 га», улицы Садовая, Шоссейная, Фрунзе, Озерная, Бугу-Эне Багыш); Жайылский РЭС 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Западная, Ильича, Комсомольская, Ленина, Крупская, Центральная, Зеленая, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Пионерская, Демьяна Бедного), Суусамыр, город Кара-Балта (улица Жайыла Баатыра, детский сад);

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Центральная, Гречко);

6.00-18.00 — город Кара-Балта (трасса Бишкек — Ош, АБЗ, дачи); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — село Тегирменти, ущелье Кок-Ойрок; Кантский РЭС 9.00-18.00 — город Кант (улица Зеленая), села Дружба (улицы Молодежная, Тельмана, Карла Маркса, Фучика), Нижне-Серафимовка (улицы Речная, Геологическая, Садовая, Подгорная); Московский РЭС 9.00-17.00 — село Садовое (улицы 1 Мая, Ситникова, Первомайская, Громова, от Ленина до Крупской, Энгельса, Степная, Джерзинского, Кузнечная, Советская, МТС, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская), Петровка (улица Луговая), Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Новая, кошары);

12.00-17.00 — село Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звезная, Урожайная);

9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Центральная, Северная, Клубная, Молодежная, Опытная, Проектируемая, Садовая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

9.00-17.00 — села Жаны-Пахта (улица Западная), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, Труда, Ленина, переулок 40 лет Победы), Новопавловка (улицы Восточная, Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Крупская, Школьная, Свердлова, Проектируемая, Колхозная, Лавровых, Садовая, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, Корсаковых, Димитрова, Усупбаева, Токтогула, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Деповская, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Ключевая, переулок Ключевой, тупик Школьный, жилмассив «Поле-Чудес»), Кызыл-Туу (улицы Абакир, Табышалиева, Проектируемая, Свечникова, Якупбаева); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Центральная, Черемушки), Орто-Арык; Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим, село Арпатектор, ущелье Кегети, села Белсаз, Шамшы, город Токмак (улицы Слободская, Трясина, Чернышевского, Гоголя, Дунларова, Октябрьская, Жантаева, 92);

8.00-18.00 — поселок Искра; Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Осмонова, Турусбекова), Красная Речка (улицы Первомайская, Юбилейная).

3 Нарынская область