В РФ граждане нарушают законы чаще, чем трудовые мигранты. Исследование

Российская платформа «Если быть точным» опубликовала исследование, опровергающее заявления властей РФ о росте количества преступлений, совершаемых мигрантами. Такой риторики российская власть стала придерживаться после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Согласно судебной статистике за 10 лет (2013-2023 годы), доля иностранцев среди всех, кто осужден за преступления, колеблется на уровне 4-4,5 процента. Исключение составляют ковидные годы, когда цифра уменьшилась до 3-3,5 процента.

В исследовании говорится, что, по статистике МВД, иностранцы совершают лишь два преступления из ста.

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«С 2013 по 2023 год среднее число осужденных граждан РФ составило 424 человека на 100 тысяч россиян, а число осужденных иностранцев — 282 на 100 тысяч неграждан. Важно учитывать, что львиная доля иностранцев в России приходится на мужчин трудоспособного возраста (за счет трудовых мигрантов). Поэтому справедливо считать уровень преступности не во всем населении, а только среди мужчин 14-49 лет. Тогда получится, что число осужденных россиян — 1 тысяча 335 на 100 тысяч, а иностранцев — 507. Это полностью разрушает миф о том, что мигранты преступают закон чаще граждан страны», — отмечает платформа «Если быть точным».

Также говорится, что общественное обсуждение практически любого преступления, совершенного иностранцем, особенно насилия, существенно искажает реальную криминологическую картину. Статистика показывает, что никакого принципиального отличия граждан РФ от иностранцев нет, значительную часть приговоров и тем, и другим выносят за кражи, наркотики и нарушения ПДД. Именно эти статьи много лет составляют «народный топ» в России. Насильственные же преступления иностранцы совершают не так часто. Среди 15 статей, по которым чаще всего судят иностранцев, из насильственных есть только причинение тяжких телесных повреждений — оно на 13-м месте. Насильственные преступления (против жизни и здоровья) россияне совершают в четыре раза чаще мигрантов (172 осужденных на 100 тысяч мужчин-россиян 14-49 лет против 43 на 100 тысяч трудовых мигрантов).

Статьи, за которые иностранцев действительно судят чаще граждан РФ, — это изготовление и использование поддельных документов и незаконное пересечение границы. В пересчете на душу населения получается, что иностранцы, в частности мигранты, совершают чаще россиян только один тип преступлений — против порядка управления.

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Преступления против жизни и здоровья (к ним относятся убийство и нанесение телесных повреждений), сексуализированные преступления, преступления против общественного здоровья (например, наркотические преступления), преступления против безопасности дорожного движения намного чаще совершают взрослые мужчины-россияне.

При этом сообщается, что иностранцы чаще совершают особо тяжкие преступления, но речь не об убийствах и изнасилованиях. Прирост дают в основном кражи и наркопреступления. Такой всплеск авторы исследования связывают в том числе с ужесточением контроля за мигрантами и усилением внимания государства к наркообороту.

Отдельно говорится о преступлениях, совершаемых в столице России, поскольку мигранты сосредоточены в основном в Москве и одноименной области, из-за чего средний по стране уровень может быть не очень показательным.

По данным за 2022 год, почти 38 процентов выявленных МВД иностранцев, совершивших преступления, находились в Москве и Московской области. На 100 тысяч иностранцев в столичных регионах приходилось 687 совершивших преступление. Среди москвичей-россиян, попавших в поле зрения ведомства, тот же показатель составил 273, однако при пересчете только на мужчин 15-49 лет (среди мигрантов их большинство, поэтому корректно сравнивать именно с этой группой россиян) — 1 тысяча 156.

В столице иностранцы чаще, чем по РФ в среднем, оказываются на скамье подсудимых. Если в среднем по стране на 100 тысяч иностранцев приходится 285 обвинительных приговоров (а доля иностранцев среди всех осужденных не превышает 4 процентов), то по Москве и области этот показатель вырастает до 509 (15 процентов от всех осужденных).

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При анализе судебной статистики по России выяснили, что 90 процентов приговоров иностранцам предположительно выносят в отношении трудовых мигрантов. В Москве этот показатель ниже — на трудовых мигрантов приходится только три четверти осужденных.

По мнению авторов исследования, то, что уровень преступности среди мигрантов в Москве выше, чем по стране, может объясняться несколькими причинами — москвичи реже других россиян преступают закон, в том числе из-за уровня благосостояния; в столице строже контроль за нелегальной миграцией.

При этом общая тенденция в Москве остается той же, что и в остальной РФ, — россиянин до 49 лет в среднем чаще преступает закон, чем иностранец или трудовой мигрант.