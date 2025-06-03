Кыргызстан и Беларусь намерены расширять экспорт сельхозпродукции

Состоялась встреча представителей Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с представителями Национального центра маркетинга и ценообразования Республики Беларусь, а также ОАО «Кыргыз Агротеххолдинг».

Встреча стала важным шагом на пути расширения экспортного потенциала кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на белорусский рынок. Стороны обсудили ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества, включая поставки продукции, обмен опытом в агрономии, технологиях переработки и маркетинге.

Белорусская сторона отметила заинтересованность в высококачественной и экологически чистой продукции, производимой в КР. В свою очередь, кыргызстанские производители рассматривают белорусский рынок как перспективное направление для экспорта, что поспособствует росту доходов и укреплению позиций на международной арене.

Также обсуждалась необходимость разработки совместных маркетинговых стратегий, включая участие в выставках, информационный обмен о потребительских предпочтениях и проведение рекламных кампаний.

Фото Минсельхоза. Рабочая встреча

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему партнерству и реализации совместных проектов, направленных на укрепление торгово-экономических связей между двумя странами в аграрной сфере.