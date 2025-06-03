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Общество

Депутаты обсудили состояние автовокзалов Кыргызстана

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству обсудили состояние республиканских автовокзалов.

По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Алмаза Тургунбаева, на сегодня в стране функционируют:

  • 16 автовокзалов;
  • 25 автостанций;
  • 24 автокассы.

Из 65 объектов 22 находятся в госсобственности, 9 — в муниципальной, 34 — в частной.

В рамках исполнения указа президента на баланс государства вернули автостанции в Балыкчи, Кочкоре и Базар-Коргоне. В состав муниципальных предприятий переданы вокзалы в Чаеке, Токтогуле, Кара-Балте, Гулчо, Узгене и Ноокате.

Нардепы подняли вопрос о плачевном состоянии Западного автовокзала, куда переселен прежний вокзал.

«Условия для пассажиров оставляют желать лучшего, нет асфальтированной дороги, скамеек для ожидающих», — отметил депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Чойбеков.

Также отмечен рост цен на межрегиональные перевозки в праздничные дни, что особенно чувствительно для жителей регионов. «Если в обычные дни проезд Бишкек — Талас, Бишкек — Каракол стоит 800 сомов, то в праздничные дни цены достигли 2 тысяч сомов», — подчеркнул народный избранник.

Представители прокуратуры и Службы антимонопольного регулирования заметили, что по данному факту проведены объяснительные работы с водителями транспортных средств. Отмечено, что будут приниматься меры по пресечению такого рода действий.

Напомним, 23 октября 2024 года Западный автовокзал, в том числе мини-вокзал «Акжол», полностью прекратили работу. Все маршруты, обслуживаемые ими, отправляются с автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» на улице Алма-Атинской, 1/1 (пересечение с объездной дорогой).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331388/
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