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Общество

Почти 700 иностранцев выдворены из Казахстана с запретом въезда на пять лет

В Казахстане продолжается работа по усилению контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Отмечается, что сотрудники департаментов внутренних дел и миграционной службы выявили более 2,5 тысячи нарушений сроков пребывания иностранцев на территории страны.

По данным миграционной службы, 862 иностранца работали без соответствующих разрешений, занимаясь незаконной трудовой деятельностью. Также 499 работодателей привлекали иностранных работников, игнорируя законодательные нормы. Свыше 3 тысяч принимающих лиц не уведомили органы внутренних дел о том, что у них временно проживают граждане зарубежных государств.

Все нарушители привлечены к ответственности, 678 иностранцев выдворены из страны с запретом на въезд в Казахстан на пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331371/
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