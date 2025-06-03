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Общество

Из-за схода камней временно закрыта альтернативная дорога север — юг

В районе Джумгала, на 242-м километре альтернативной автомобильной магистрали север — юг произошел сход камней, который полностью перекрыл проезд транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Из-за схода камней временно закрыта альтернативная дорога север — юг

На место происшествия оперативно направлена специализированная техника. Ведутся работы по расчистке дороги. В связи с аварийными работами движение по данному участку временно приостановлено.

Водителей и пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать осторожность. О возобновлении движения и ходе работ сообщат дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331356/
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