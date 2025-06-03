Ветеринарная служба заработала 84 миллиона сомов с начала 2025 года

Ветеринарная служба за пять месяцев 2025 года собрала 84 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, на специальный счет Ветеринарной службы поступило 84 миллиона 21,7 тысячи сомов от оказания государственных услуг.

Из этой суммы:

на заработную плату потратили 40 миллионов 538,6 тысячи сомов;

в Социальный фонд перечислили 6 миллионов 992,9 тысячи сомов;

подоходный налог — 4 миллиона 53,9 тысячи сомов.

Отметим, что план Ветеринарной службы на этот год по сборам на специальный счет составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов. Пока собрано 41,8 процента.