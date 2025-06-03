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Общество

Ветеринарная служба заработала 84 миллиона сомов с начала 2025 года

Ветеринарная служба за пять месяцев 2025 года собрала 84 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, на специальный счет Ветеринарной службы поступило 84 миллиона 21,7 тысячи сомов от оказания государственных услуг.

Из этой суммы:

  • на заработную плату потратили 40 миллионов 538,6 тысячи сомов;
  • в Социальный фонд перечислили 6 миллионов 992,9 тысячи сомов;
  • подоходный налог — 4 миллиона 53,9 тысячи сомов.

Отметим, что план Ветеринарной службы на этот год по сборам на специальный счет составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов. Пока собрано 41,8 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331353/
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