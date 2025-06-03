Ремонт дорог в Оше. Часть улицы Кокум-Бий закроют на четыре дня

В связи с ремонтом дорог в Оше часть улицы Кокум-Бий закроют на четыре дня. Об этом уведомляет мэрия города.

Уточняется, что, согласно графику, начинается укладка асфальтового покрытия на улице Кокум-Бий, поэтому сегодня участок дороги от села Бирлешкен до гостиницы «Жаннат» закроют для проезда транспорта. Отрезок от светофора в селе Кенеш до села Бирлешкен останется открытым.

Муниципалитет просит горожан и гостей южной столицы с пониманием отнестись к временным изменениям в движении транспорта и использовать альтернативные маршруты во время перекрытия дорог.