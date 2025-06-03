МП «Бишкектеплосеть» подключило к горячей воде 97 процентов абонентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что пока не подключены дома, где сотрудники теплосети не имеют доступа в подвалы к тепловым пунктам. Также у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды в процессе регулировочных работ, отметили в «Бишкектеплосети».

«Основной причиной отсутствия горячей воды является массовая установка в квартирах электрических водонагревателей типа «Аристон». Неправильное использование этих устройств приводит к перетокам, то есть холодная вода попадает в трубы горячего водоснабжения. Достаточно одного неправильно отключенного «Аристона», чтобы нарушить снабжение горячей водой всего дома», — напомнили горожанам.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов можно обращаться по телефонам: