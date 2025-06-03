МП «Бишкектеплосеть» подключило к горячей воде 97 процентов абонентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Уточняется, что пока не подключены дома, где сотрудники теплосети не имеют доступа в подвалы к тепловым пунктам. Также у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды в процессе регулировочных работ, отметили в «Бишкектеплосети».
«Основной причиной отсутствия горячей воды является массовая установка в квартирах электрических водонагревателей типа «Аристон». Неправильное использование этих устройств приводит к перетокам, то есть холодная вода попадает в трубы горячего водоснабжения. Достаточно одного неправильно отключенного «Аристона», чтобы нарушить снабжение горячей водой всего дома», — напомнили горожанам.
При возникновении аварийных ситуаций и вопросов можно обращаться по телефонам:
- центр поддержки потребителей:
0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166; диспетчерская служба: 568558; дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767; дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.