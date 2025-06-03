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Общество

«Бишкектеплосеть» подключила к горячей воде 97 процентов абонентов — мэрия

МП «Бишкектеплосеть» подключило к горячей воде 97 процентов абонентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что пока не подключены дома, где сотрудники теплосети не имеют доступа в подвалы к тепловым пунктам. Также у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды в процессе регулировочных работ, отметили в «Бишкектеплосети».

«Основной причиной отсутствия горячей воды является массовая установка в квартирах электрических водонагревателей типа «Аристон». Неправильное использование этих устройств приводит к перетокам, то есть холодная вода попадает в трубы горячего водоснабжения. Достаточно одного неправильно отключенного «Аристона», чтобы нарушить снабжение горячей водой всего дома», — напомнили горожанам.

При возникновении аварийных ситуаций и вопросов можно обращаться по телефонам:

  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • диспетчерская служба: 568558;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331312/
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