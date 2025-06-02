Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев проверил ремонтные работы на автомобильной дороге Бишкек — Кант — Токмак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что цель проверки — личный контроль качества строительных работ и сроков их выполнения.

В ходе встречи с представителями компании-подрядчика министр также отметил, что от граждан поступает много жалоб в связи с ремонтными работами. Он потребовал не допускать задержек в графике. Также Сыргабаев поручил до середины июня уложить первый слой асфальта.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по подготовке основания дороги под асфальтобетонное покрытие на участке от Лебединовки до Новопокровки. Далее будет проведен поэтапный ремонт дороги.

Министерство транспорта и коммуникаций сообщило о начале ремонта автодороги Бишкек — Кант — Токмак в конце марта. Отмечалось, что капитальный ремонт участка дороги от Лебединовки до Новопокровки протяженностью 3,85 километра планируется завершит в течение 12 месяцев.